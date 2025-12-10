Дегтярев поздравил россиян с Днем футбола

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев поздравил россиян с Днем футбола.

«Поздравляю всех любителей футбола. Сегодня День футбола. Он, правда, неофициальный... Но поздравляю все футбольное сообщество», — сказал Дегтярев.

Всемирный день футбола отмечается ежегодно 10 декабря по решению Организации Объединенных Наций (ООН).