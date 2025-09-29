Дасаев считает, что нововведения плохо сказываются на футболе

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном запрете добиваний после пенальти в футболе.

«Голкиперу будет легче, но, как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе», — сказал Дасаев «СЭ».

Игрокам могут запретить добивать мяч в ворота после того, как его отбил вратарь. Если голкипер справился с ударом, то будет назначаться удар от ворот. Что произойдет, если мяч попадет в каркас ворот, пока не уточняется.