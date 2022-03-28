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Член исполкома РФС Гершкович высказался о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Гершкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможных решениях предстоящего конгресса ФИФА в Дохе, на котором может быть рассмотрен вопрос о приостановке или исключении союза.

«Это какой-то русофобский подход, — сказал Гершкович «СЭ». — Думаю, они должны когда-то включить разум, или хотя бы подойти к этому вопросу с точки зрения правового поля. Ничего хорошего я не жду. Хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует. С точки зрения правового поля, для исключения РФС нет никаких поводов. Все требования ФИФА и УЕФА выполняются. Переход в Азиатскую конфедерацию? Есть руководство РФС. Только оттуда можно получить ответы на вопросы. Даже не хочу это обсуждать. Я никак не считаю. Мы должны поменьше рассуждать на эту тему. Давайте дождемся всех вердиктов».

Ранее о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию написал журналист Нобель Арустамян.

Подробнее о повестке конгресса можно прочитать здесь.

РФС
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