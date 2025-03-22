Футбол
22 марта, 22:39

Четыре воспитанника «Газпром» — Академии отправились на стажировку в «Црвену Звезду»

Сергей Ярошенко

Воспитанники «Газпром» — Академии отправились на стажировку в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба «Зенита».

Отмечается, что в Сербию отправились молодые футболисты Александр Агеев, Никита Зайцев, Родион Изюмский и Владислав Лисов, а также начальник отдела индивидуальной подготовки «Газпром» — Академии Дмитрий Радченко. Они проведут на сборах в Белграде неделю.

«Наши парни тренируются с командой «Црвены Звезды» 2011 года рождения. Для них, конечно, это первый опыт международной поездки на стажировку. По словам тренеров сербской команды, наши игроки очень хорошо технически оснащены и ярко проявляют себя в тренировочном процессе. Общение со специалистами и координаторами проходит дружелюбно. Фиксирую важные моменты, которые мы в дальнейшем может применять и у себя в работе», — приводит слова Дмитрия Радченко официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение о сотрудничестве между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» было подписано в феврале 2017 года в Белграде.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
