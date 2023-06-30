Чернышенко поручил Минспорту подготовить план развития «Шахтера» из ДНР
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» и обеспечить его участие в профессиональных соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.
Представители Минспорта сообщили об утверждении планов мероприятий по интеграции Донецкого училища олимпийского резерва и Луганского высшего училища физической культуры в систему подготовки спортивного резерва РФ.
Кроме того, доложили о ходе ремонта на спортивном комплексе «Ильичевец» в Мариуполе. До конца лета 2023 года запланирована установка металлоконструкций, систем отопления, кровли, остекление и других компонентов, помимо этого, ведется активная работа по восстановлению других спортивных объектов, а также по созданию в новых субъектах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.
Ранее самым известным донбасским клубом был «Шахтер», на данный момент он не имеет связи с Донбассом. В ДНР был создан новый клуб «Шахтер».
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