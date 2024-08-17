Черчесов рассказал об опыте игры в уличный футбол

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об опыте игры в уличный футбол.

— Каким в ваше время был уличный футбол?

— Думаю, не только у меня, но и у многих в Советском Союзе таких возможностей не было. Это не уличный футбол, а организованно-уличный. Поэтому здесь другой уровень, здесь поля, команды, телевидение. Поэтому это не то, что у нас было в свое время. Но мы с удовольствием это делали. Тогда был «Кожаный мяч», турниры «Переправы». Во всяком случае, вижу, что организация на высоком уровне, — сказал Черчесов «СЭ» в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду из Будапешта с августа 2021 по июль 2023 года.