Черчесов начал учить казахский язык после инцидента на пресс-конференции
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил первый урок по обучению казахскому языку, сообщается в Telegram-канале Казахстанской федерации футбола.
В среду, 26 июня, состоялась пресс-конференция в связи с назначением Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Один из журналистов задал несколько вопросов на казахском языке, что вызвало недовольство 60-летнего российского специалиста.
«Известный специалист по казахскому языку и автор книги «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку. Казахстанская федерация футбола всегда ставит казахский язык в приоритетном направлении», — говорится в сообщении федерации.
Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 по июль 2023 года.
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