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Чемпионат Бурунди приостановлен из-за пандемии коронавируса

11:09
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Фото AFP
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Фото AFP
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Федерация футбола Бурунди объявила о временной приостановке всех турниров в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба федерации.

С 30 марта Бурунди была единственной страной Африки и одной из немногих стран мира, в которой продолжали проводить футбольные матчи, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Федерация сообщила в заявлении, что рассчитывает возобновить и завершить сезон до конца мая этого года.

Большинство спортивных мероприятий перенесено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.

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