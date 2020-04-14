Чемпионат Бурунди приостановлен из-за пандемии коронавируса

Федерация футбола Бурунди объявила о временной приостановке всех турниров в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба федерации.

С 30 марта Бурунди была единственной страной Африки и одной из немногих стран мира, в которой продолжали проводить футбольные матчи, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Федерация сообщила в заявлении, что рассчитывает возобновить и завершить сезон до конца мая этого года.

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*l'?tat d'avancement des comp?titions nationales dont deux principales aboutissant aux comp?titions Internationales,

*le programme des comp?titions ? venir,..., le CE de la FFB, en sa s?ance du 12 /4/2020 a d?cid? le r?am?nagement des calendriers pic.twitter.com/QRU2JHbl5R — F.F.B (@BurundiFF) April 13, 2020

Большинство спортивных мероприятий перенесено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.