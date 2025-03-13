Чемпион мира Тотти приедет в Москву на Премию РБ

Организаторы Премии РБ объявили имя главной футбольной звезды, которая посетит событие. Главным гостем станет легендарный футболист «Ромы», чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти.

11 марта на крупнейших медиафасадах Москвы был замечен видеоролик с презентацией футболиста, о чем написали сразу несколько телеграм-каналов. На фасадах «ВТБ Арены», «Лукойл Арены» а также на экранах в «Москва-Сити» и на пересечении ТТК и Киевской улицы появилось изображение Тотти и сопровождающая надпись: «Император едет в Третий Рим».