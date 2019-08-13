Человек, похожий на президента "Ахмата", схватил судью Сухого за руку. Видео

Телеграм-канал "Спросите у Расула", выложил видео, снятое сразу после завершения матча 5-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3, 11 августа), на котором видно, как человек, похожий на президента "Ахмата" Магомеда Даудова, взял за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого и вместе с ним ушел в подтрибунное помещение.

Во втором тайме судья показал две желтые карточки и удалил с поля нападающего "Ахмата" Аблая Мбенга. Комментатор матча Нобель Арустамян в прямом эфире отметил, что Даудов эмоционально отреагировал на это решение арбитра, показав тому жест пальцем.

Кроме того, на 82-й минуте игры в Грозном по громкой связи стадиона раздалось приветствие "Ас-саляму алейкум", а затем выкрик "судья – козел!" Через час после окончания матча выяснилось имя человека, который кричал в микрофон – Ризван Эдильсултанов, сотрудник "Ахмат Арены", который был уволен после этого случая.