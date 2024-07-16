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Чеферин может вновь баллотироваться на пост главы УЕФА, несмотря на обещание этого не делать

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин может вновь баллотироваться на новый срок в 2027 году, сообщает The Guardian.

В феврале конгресс УЕФА внес изменения в устав организации, которые позволят 56-летнему функционеру оставаться на своем посту до 2031 года. После этого Чеферин заявлял, что не планирует переизбираться на новый срок.

По информации источника, глава УЕФА обсудил с представителями нескольких европейских федераций потенциальную отмену обещания. Его поддерживают около 20 членов УЕФА.

Основной причиной Чеферина называется отсутствие преемника. На данный момент ни один кандидат даже в частном порядке не заявлял о желании баллотироваться на должность президента УЕФА.

Чеферин был избран на пост в сентябре 2016 года. Ранее он был главой Футбольного союза Словении.

Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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