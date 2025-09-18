Церемония закрытия спартакиады «Матч добра» прошла в Каспийске

В Каспийске прошла церемония закрытия инклюзивной спартакиады «Матч Добра» по юнифайд-мини-футболу.

Участие в турнире принимали более 400 спортсменов, 300 из них — с нарушениями интеллекта. Возраст участников — от девяти до 55 лет.

Спортсменам вручили более 300 медалей и 36 кубков различного достоинства. Проигравших в инклюзивном соревновании не было.