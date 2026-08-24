Глава федерации футбола Камеруна Это'О поддержал Инфантино

Президент Камерунской федерации футбола и бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это'О поддержал главу ФИФА Джанни Инфантино на фоне критики в его адрес и предстоящих выборов президента организации.

По мнению бывшего футболиста, Инфантино помог развитию футбола в небольших странах и в Африке.

«Я не думаю, что президент Джанни Инфантино сделал что-то неправильное. Я думаю, что все это происходит из-за приближающихся выборов, на которых он будет баллотироваться, вот и все. Он дал возможность странам, у которых ее не было, принять участие в самом прекрасном турнире — чемпионате мира по футболу. Он помог небольшим странам получить места на этих соревнованиях, он помог нашему континенту, помог нашим федерациям развиваться гораздо быстрее. Мы должны поддержать его за все, что он сделал», — приводит слова Это'О CNN.

В июле стало известно о планах Инфантино создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать основные мужские и женские турниры ФИФА. В организации заявляли, что проект мог привлечь 4,2 миллиарда долларов.

Против инициативы выступили УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатская конфедерация футбола и КОНМЕБОЛ. По данным The Telegraph, в УЕФА также рассматривают возможность выразить Инфантино вотум недоверия.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Следующие выборы президента организации пройдут в марте 2027 года в Марокко.