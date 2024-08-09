Бывший временный президент ФИФА умер во время Олимпиады в Париже

Экс-временный президент ФИФА Исса Хаяту скончался на 78-м году жизни во время Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает AP.

Хаяту присутствовал на Олимпиаде в качестве почетного гостя.

С 2015 по 2016 годы Хаяту занимал пост временного президента ФИФА. Кроме того, с 1988 по 2017 годы он возглавлял Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

«Я опечален известием о кончине бывшего президента CAF, экс-временного президента, вице-президента и члена совета ФИФА Иссы Хаяту. Как страстный поклонник спорта, он посвятил свою жизнь спортивному менеджменту.

ФИФА выражает соболезнования его семье, друзья, бывшим коллегам и всем, кто его знал. Покойся с миром», — написал в соцсетях президент ФИФА Джанни Инфантино.