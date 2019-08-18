Бывший советник Гризманна считает, что игрок некрасиво поступил с «Атлетико»

Бывший советник нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Ола считает, что футболист некрасиво обставил свой уход из «Атлетико».

«Я знаю, что «Барселона» связывалась с Гризманном еще перед четвертьфиналом Лиги чемпионов, — приводит слова Ола Le Journal du Dimanche. - Каталонцы не имели права вести переговоры в это время. Я верю представителям «Атлетико», что у них есть доказательства того, что «Барселона» нарушила правила.

Гризманн должен был иначе покинуть «Атлетико». Клуб сделал для него очень много. И мне жаль, что все так закончилось.

Я никогда не назову Антуана плохим человеком. Просто иногда он прислушивается не к тем людям. Надеюсь, он научится не забывать тех, кто был к нему добр».

Этим летом «Барселона» объявила о покупке 28-летнего нападающего сборной Франции за 120 миллионов евро. Однако «Атлетико» настаивает, что этой суммы недостаточно, так как стороны договорились о сделке до 1 июля, когда в контракте игрока еще действовал пункт об отступных в размере 200 миллионов евро.