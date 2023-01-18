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Слуцкий сжег свои вещи на рынке под шутки Дзюбы

Руслан Минаев
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Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Комик Богдан Лисевский жарит котлеты.
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Бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий вместе с форвардом Артемом Дзюбой сожгли вещи тренера на рынке. Это было одним из условий шоу «Плюшки» на Youtube.

После того, как Слуцкий купил новые вещи на рынке, ведущий юмористического канала Богдан Лисевский сжег старые вещи тренера со словами: «Нужно расстаться со старой жизнью».

«Мне будет скучно и горько их терять», — сказал Слуцкий.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Далее ведущий достает сковородку и начинает жарить на костре котлеты.

Комик Богдан Лисевский жарит котлеты.
Комик Богдан Лисевский жарит котлеты.

«Сейчас Викторович точно дрогнет», — шутит Дзюба.

«А ты мой паспорт вынул?» — спрашивает ведущего Слуцкий.

«Лень, новая жизнь, новое имя. Пойдем, Здравко Петкович», — отвечает Лисевский.

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

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1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
4
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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