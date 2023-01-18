Слуцкий сжег свои вещи на рынке под шутки Дзюбы

Бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий вместе с форвардом Артемом Дзюбой сожгли вещи тренера на рынке. Это было одним из условий шоу «Плюшки» на Youtube.

После того, как Слуцкий купил новые вещи на рынке, ведущий юмористического канала Богдан Лисевский сжег старые вещи тренера со словами: «Нужно расстаться со старой жизнью».

«Мне будет скучно и горько их терять», — сказал Слуцкий.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Далее ведущий достает сковородку и начинает жарить на костре котлеты.

Комик Богдан Лисевский жарит котлеты.

«Сейчас Викторович точно дрогнет», — шутит Дзюба.

«А ты мой паспорт вынул?» — спрашивает ведущего Слуцкий.

«Лень, новая жизнь, новое имя. Пойдем, Здравко Петкович», — отвечает Лисевский.