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Дзюба пошутил про спадающие штаны Слуцкого: «В таком возрасте уже все падает»

Слуцкий примерил вещи на рынке под язвительные комментарии Дзюбы
Руслан Минаев
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Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий примерил вещи на рынке под комментарии форварда Артем Дзюбы в новом выпуске шоу «Плюшки» на Youtube.

«Так, ребят, я пока в туалет пойду. Вы не против?» — вмешивается Дзюба в разговор Слуцкого и Лисевского.

«Телефон давай сюда, мне еще один скандал не нужен», — отвечает Лисевский.

Далее Слуцкий примеряет черную куртку и балаклаву.

«Вам все приталено, потому что вам все в любом случае натягивается», — отмечает Лисевский.

«Как вас и ваши команды всю карьеру постоянно натягивают», — добавляет Дзюба.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Следующий образ — молодежный. Слуцкий предстает со скейтбордами.

«А вас выдержат?» — улыбается Дзюба.

«Поэтому два взял», — отвечает Слуцкий.

«В такой одежде вас в медиалигу куда-нибудь позовут, шарлатаном», — продолжает Дзюба.

«Тебя даже в медиалигу не берут. Предлагал тебя и там, и сям», — снова отвечает Слуцкий.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Уходя с рынка Дзюба резюмирует наряды тренера: «у Слуцкого падают штаны, потому что в таком возрасте уже все падает».

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

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ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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П
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Спартак

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