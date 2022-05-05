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Венгер: «Возрастные нападающие — самые эффективные. Левандовски, Бензема и Златан забивают и в 35, и в 40 лет»

Арсен Венгер отметил эффективность возрастных нападающих
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил эффективность возрастных нападающих.

«Мы наблюдаем интересное явление по всей Европе: самые возрастные нападающие — самые эффективные. Роберт Левандовски, Карим Бензема, Златан Ибрагимович забивают голы и в 35, и в 40 лет. Лучшие нападающие Европы — люди старше 30 лет. Они используют каждую ошибку соперника», — приводит слова Венгера BeIN Sports.

33-летний Левандовски в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 44 матча, забил 49 голов и отдал шесть результативных передач.

34-летний Бензема в 43 матчах за «Реал» забил 43 гола и отдал 14 голевых передач.

40-летний Ибрагимович за «Милан» в сезоне-2021/22 сыграл 25 матчей, в которых забил восемь голов.

Златан Ибрагимович
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Футбол
Арсен Венгер
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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