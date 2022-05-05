Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил эффективность возрастных нападающих.

«Мы наблюдаем интересное явление по всей Европе: самые возрастные нападающие — самые эффективные. Роберт Левандовски, Карим Бензема, Златан Ибрагимович забивают голы и в 35, и в 40 лет. Лучшие нападающие Европы — люди старше 30 лет. Они используют каждую ошибку соперника», — приводит слова Венгера BeIN Sports.

33-летний Левандовски в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 44 матча, забил 49 голов и отдал шесть результативных передач.

34-летний Бензема в 43 матчах за «Реал» забил 43 гола и отдал 14 голевых передач.

40-летний Ибрагимович за «Милан» в сезоне-2021/22 сыграл 25 матчей, в которых забил восемь голов.