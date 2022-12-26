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Гуллит не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

Руслан Минаев
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Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о месте Лионеля Месси в списке лучших игроков в истории футбола.

«Нет, я не считаю Месси лучшим игроком в истории. Думаю, что он лучший игрок этого времени. Многие вещи нельзя сравнивать друг с другом. Пеле трижды становился чемпионом мира, это много. 60-е и частично 70-е года были его эпохой. Затем пришло время Марадоны — 80-е и 90-е. Примечательно, что мы говорим о трех южноамериканцах», — цитирует Гуллита Ziggo Sport.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Руд Гуллит
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