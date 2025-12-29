Кержаков близок к назначению директором СШОР «Зенит»: «Для меня это будет честью»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков подтвердил, что может стать директором спортивной школы олимпийского резерва «Зенит».

43-летний специалист рассматривается как кандидат на эту должность вместо Евгения Шейнина.

«Я знаю, что будут менять директора школы, и, как я понял, я один из кандидатов. Для меня это будет честью — возглавить родную школу, которой я отдал семь лет, с 11 до 18, и которая меня выпустила», — цитирует Кержакова «Фонтанка».

Шейнин отметил, что Кержаков достоин этой должности. По его словам, официально данный вопрос должен решиться во вторник, 30 декабря.

Вместе с «Зенитом» Кержаков трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В качестве тренера он работал в сборной России среди игроков до 17 лет, «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы, а также «Кайрате», который покинул в сентябре 2024 года.