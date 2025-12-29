Кержаков близок к назначению директором СШОР «Зенит»: «Для меня это будет честью»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков подтвердил, что может стать директором спортивной школы олимпийского резерва «Зенит».
43-летний специалист рассматривается как кандидат на эту должность вместо Евгения Шейнина.
«Я знаю, что будут менять директора школы, и, как я понял, я один из кандидатов. Для меня это будет честью — возглавить родную школу, которой я отдал семь лет, с 11 до 18, и которая меня выпустила», — цитирует Кержакова «Фонтанка».
Шейнин отметил, что Кержаков достоин этой должности. По его словам, официально данный вопрос должен решиться во вторник, 30 декабря.
Вместе с «Зенитом» Кержаков трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В качестве тренера он работал в сборной России среди игроков до 17 лет, «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы, а также «Кайрате», который покинул в сентябре 2024 года.
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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