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29 декабря 2025, 15:57

Кержаков близок к назначению директором СШОР «Зенит»: «Для меня это будет честью»

Алина Савинова

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков подтвердил, что может стать директором спортивной школы олимпийского резерва «Зенит».

43-летний специалист рассматривается как кандидат на эту должность вместо Евгения Шейнина.

«Я знаю, что будут менять директора школы, и, как я понял, я один из кандидатов. Для меня это будет честью — возглавить родную школу, которой я отдал семь лет, с 11 до 18, и которая меня выпустила», — цитирует Кержакова «Фонтанка».

Шейнин отметил, что Кержаков достоин этой должности. По его словам, официально данный вопрос должен решиться во вторник, 30 декабря.

Вместе с «Зенитом» Кержаков трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В качестве тренера он работал в сборной России среди игроков до 17 лет, «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы, а также «Кайрате», который покинул в сентябре 2024 года.

Источник: Фонтанка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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