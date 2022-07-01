Бывший арбитр РПЛ Николаев сообщил, что может стать главным судьей в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев рассказал о том, что он, скорее всего, станет главным судьей в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак».

«Не могу пока официально говорить об этом. Еще официального подтверждения нет. Да, это есть в планах, но говорить сейчас об этом я бы не стал. Еще день-два надо подождать, тогда официально об этом скажу», — цитирует Николаева «РБ Спорт».

Матч запланирован на 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в преддверии Суперкубка страны. В этой встрече примут участие легендарные игроки «Зенита» и «Спартака».

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля.