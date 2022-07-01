Бывший арбитр РПЛ Николаев сообщил, что может стать главным судьей в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак»
Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев рассказал о том, что он, скорее всего, станет главным судьей в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак».
«Не могу пока официально говорить об этом. Еще официального подтверждения нет. Да, это есть в планах, но говорить сейчас об этом я бы не стал. Еще день-два надо подождать, тогда официально об этом скажу», — цитирует Николаева «РБ Спорт».
Матч запланирован на 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в преддверии Суперкубка страны. В этой встрече примут участие легендарные игроки «Зенита» и «Спартака».
Матч за Суперкубок России состоится 9 июля.
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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