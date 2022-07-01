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Сегодня, 18:46

Бывший арбитр РПЛ Николаев сообщил, что может стать главным судьей в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак»

Виктория Кравченко
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Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев рассказал о том, что он, скорее всего, станет главным судьей в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак».

«Не могу пока официально говорить об этом. Еще официального подтверждения нет. Да, это есть в планах, но говорить сейчас об этом я бы не стал. Еще день-два надо подождать, тогда официально об этом скажу», — цитирует Николаева «РБ Спорт».

Матч запланирован на 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в преддверии Суперкубка страны. В этой встрече примут участие легендарные игроки «Зенита» и «Спартака».

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-nikolaev-dogovorennost-o-rabote-na-matche-veteranov-zenita-i-spartaka-est/
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