"Бордо" уступил "Анже" на старте чемпионата Франции

В первом туре чемпионата Франции "Бордо" на выезде уступил "Анже" со счетом (1:3).

Еще в одном матче тура "Брест" и "Тулуза" разошлись миром - 1:1. При этом "Брест" мог одержать победу, но Гаэтан Шарбоннье не реализовал пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

"Анже" - "Бордо" - 3:1 (3:1)

Голы: Де Превиль, 4 (0:1). Рейне-Аделаида, 27 (1:1). Перейра Лаж, 33 (2:1). Мангани, 45 (3:1).

"Анже": Бютель, Павлович, Тома, Мансо, Аит Нури (Пелланар, 68), Мангани, Капель, Рейне-Аделаида (Пажо, 80), Сантамария, Перейра Лаж (Эль Мелали, 71), Алиуи.

"Бордо": Костиль, Мексер, Бенито, Паблу, Белланова (Бенраху, 63), Тшуамени, Лоттен (Башич, 46), Бриан, Де Превиль, Хван Ый Джо (Маджа, 68), Калу.

Предупреждения: Тома, 3. Капель, 76. Бенито, 89.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

10 августа. Анже. Стадион "Raymond Kopa".

"Дижон" - "Сент-Этьен" - 1:2 (1:2)

Голы: Амума, 5 (0:1). Аолу, 11 (0:2). Жулиу Тавареш, 34 - с пенальти (1:2).

"Дижон": Рунарссон, Экуэле Манга, Шафик, Кулибали, Альфонс, Саммаритано (Сумаре, 68), Амальфитано, Ндонг, Жанно (Луаодис, 78), Жулиу Тавареш, Бальде (Кейта, 46).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Трауко, Мукуди, М`Вила, Будебуз, Хазри (Юссуф, 59), Аолу (Норден, 71), Амума (Берич, 79), Буанга.

Предупреждения: Дебюши, 33. Аолу, 46.

Судья: Леонар (Франция).

10 августа. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

"Брест" - "Тулуза" - 1:1 (1:0)

Голы: Отре, 25 (1:0). Кулурис, 89 (1:1).

Нереализованный пенальти: Шарбоннье, 84 (вратарь)

"Брест": Ларсоннье, Кастеллетто, Перро, Байн, Фоссюрье, Отре (Н`Гома, 86), Курт (Баттоккио, 74), Белькебла, Грансир (Майи, 90), Диалло, Шарбоннье.

"Тулуза": Рейне, Силла, Амиан, Рохель (Морейра, 78), Диаките, Венкер (Лейя Исека, 72), Макенго (Буагар, 88), Сангаре, Доссеви, Градель, Кулурис.

Судья: Тюаль (Франция).

10 августа. Брест. Стадион "Stade Francis Le Ble".

"Ницца" - "Амьен" - 2:1 (1:0)

Голы: Эрелль, 32 (1:0). Аколо, 81 (1:1). Данте, 90+5 (2:1).

"Ницца": Клементия, Данте, Бюрнер (Сако, 88), Сарр, Эрелль, Вальтер (Сильвестр, 54), Сиприен, Тамез, Ле Биан, Маолида (Срарфи, 55), Ганаго.

"Амьен": Гюртнер, Жалле, Гуано, Алеесами, Лефор, Монкондюи (Зунгу, 79), Блен, Гнаоре, Гирасси, Отеро (Аколо, 63), Тимит (Годдос, 74).

Предупреждения: Монкондюи, 6. Гнаоре, 17. Ле Биан, 77. Гирасси, 77. Данте, 90+5.

Удаление: Гнаоре, 27.

Судья: Пиньяр (Франция).

10 августа. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

"Монпелье" - "Ренн" - 0:1 (0:1)

Гол: Морель, 6.

Нереализованный пенальти: Делор, 61 (вратарь)

"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ристич, Ле Таллек (Долли, 76), Ферри, Шотар (Шкулетич, 86), Делор, Лаборд (Камара, 90+3).

"Ренн": Сален, Морель, Да Силва, Траоре (Боэй, 75), Желен, Мауасса, Гренье, Леа Силики (Ниамси, 88), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 72), Тэ.

Предупреждения: Суке, 18. Мауасса, 34. Шотар, 49. Сьебатше, 90+4. Делор, 90+4. Гренье, 90+7.

Удаление: Тэ, 69.

Судья: Делажо (Франция).

10 августа. Монпелье. Стадион "La Mosson".