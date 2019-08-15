Болельщики «Спартака» устроили давку за фото с Шюррле
15 августа 2019, 23:15
Болельщики московского «Спартака» полтора часа ждали футболистов после победы над «Туном» (2:1) в квалификационном раунде Лиги Европы.
Просто проходу Шюррле не дают #Спартак pic.twitter.com/OTKtDxzlQV— Константин Колмаков (@kolmofficial) August 15, 2019
Больше всего поклонники красно-белых ждали героя матча Андре Шюррле, забившего победный гол в матче — от окруживших фанатов, устроивших давку вокруг немца, футболиста спасали только стюарды, которым пришлось провожать его до машины. (Константин Колмаков)