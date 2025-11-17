Футбол
Сегодня, 11:26

Более двухсот футболистов академии «Родина» прошли спортивное тестирование на профессиональном оборудовании

Футболисты академии «Родины» прошли тестирование на профессиональном оборудовании.
Фото Пресс-служба ФК «Родина»

Столичная футбольная академия «Родина» — некоммерческий футбольный проект предпринимателя Сергея Ломакина, — начала внедрение систем ValdPerformance для воспитанников всех возрастов.

В октябре-ноябре более 200 футболистов от 9 до 17 лет прошли тестирования на специальном оборудовании, замеряющим силу, скорость, реакцию и биомеханику движений юных спортсменов с помощью умных датчиков и инфракрасных лучей. В результате тренеры команд получили точные данные не только о текущем физическом состоянии игроков, но и о потенциале их развития. Теперь полученные данные будут интегрированы в цифровую платформу для составления индивидуальных программ развития спортсменов.

«Для нас инвестиции в спортивные технологии — это вклад в здоровье и эффективное развитие молодых футболистов, а также в повышение спортивных результатов команд. Преимущества видят для себя и родители: наблюдая прогресс своего ребенка на основе объектиных данных, они понимают, что они развиваются в системе, где всё подконтрольно и безопасно», — отмечает Александр Аксенов, спортивный директор АНО «Академия Родина».

Оборудование Vald Performance является стандартом для измерения физического состояния спортсменов среди топ-клубов России, Европы и мира, и это очередная инвестиция в повышение качества тренировочного процесса для молодых футболистов столичной академии. Ранее, в сентябре 2025 года, тренировочные поля Академии «Родина» были обновлены газонами качества Fifa QualityPro — такие же покрытия используются в европейских топ-клубах.

