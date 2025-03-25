Блаттер и Платини оправданы по делу о финансовых махинациях в ФИФА и УЕФА

Апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини, сообщает AFP.

Отмечается, что прокуратура может подать апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии, однако только на ограниченных правовых основаниях.

Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, обвинив их в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. Однако оба функционера были оправданы швейцарским судом в июле 2022 года, после чего сторона обвинения подала апелляцию на данный вердикт.

В декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее срок отстранения Блаттера был сокращен до шести лет, а Платини — до четырех лет.