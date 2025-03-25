Футбол
25 марта, 13:25

Блаттер и Платини оправданы по делу о финансовых махинациях в ФИФА и УЕФА

Алина Савинова
Йозеф Блаттер и Мишель Платини.
Фото Global Look Press

Апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини, сообщает AFP.

Отмечается, что прокуратура может подать апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии, однако только на ограниченных правовых основаниях.

Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, обвинив их в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. Однако оба функционера были оправданы швейцарским судом в июле 2022 года, после чего сторона обвинения подала апелляцию на данный вердикт.

В декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее срок отстранения Блаттера был сокращен до шести лет, а Платини — до четырех лет.

Футбол
Йозеф Блаттер
Мишель Платини
  • vladmad_75

    А кто-то разве сомневался что ли? ))) Если бы их не оправдали, там совсем бы пахло жареным в плане того, как США и Франция получили ЧМ и ЧЕ. Ну и Германия заодно. Хотя там ваще всё белыми нитками было шито )

    26.03.2025

  • совва

    Жизнь людям испортили, сволота одна и никто за это не ответит.

    25.03.2025

  • avp1960

    Это были англосаксы, которые жаждали убрать Россию от всего спорта.. Фигуры Блаттера и Платини были тяжеловатые и не особенно подчинялись их указкам.. А после пришли несамостоятельные люди, с ними было работать гораздо легче..

    25.03.2025

  • andyk82

    Ну, как бы ЧМ среди клубов США получили тут же практически на безальтернативной основе...

    25.03.2025

  • chimega

    "Говорящее" фото в заголовке - ребята отмазались)

    25.03.2025

  • спас

    Теперь будет суд о компенсации утерянной выгоды? Но самое то интересное - футбол перестал быть футболом (спортом), а превратился в плитиканство, поэтому цель достигнута, можно оправдать. Ничего не вернуть обратно...

    25.03.2025

  • 36

    "Один из них был правым уклонистом,другой,как оказалось,не при чем"

    25.03.2025

  • МаратХ

    У нас Сердюкова с Васильевой как то арестовали, а потом простили. Сердюков сейчас возглавляет Вертолеты России

    25.03.2025

  • Djin Ignatov

    В том что они оба воровали - вопросов нет ! К примеру Платини получилд 2 млн долларов за каккю то там работу !!! Сажать надо было обоих ! А Блаттер вообще негде пробы ставить !

    25.03.2025

  • Секир-башка

    Наказывать нужно тех кукловодов, которые всю эту ахинею затеяли и опорочили честных людей.

    25.03.2025

  • Да здравствует европейский суд, самый гуманный суд в Мире!! (почти (С))

    25.03.2025

  • да мне, что САРКОЗИ,что нынешний-по фигу. во ФРАНЦИИ был один достойный президент,а это-марионетки

    25.03.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Ты про уголовника Трампа? Или?

    25.03.2025

  • инок

    Николя Саркози, насколько я помню,

    25.03.2025

  • да,процветают! правда-пахнет...спецфически!

    25.03.2025

  • ну,и заодно поставили президентом ФРАНЦИИ... нужного человека

    25.03.2025

  • Candramelekh II

    Странно что раньше не оправдали, там же рука руку моет

    25.03.2025

  • инок

    Стросс-Кана тоже оправдали, но уничтожили его карьеру.

    25.03.2025

  • вот-вот! этож вам не диктатор белорус ЛАГ.енто....ДЕРЬМОКРАТИЯ-УГРОЗА СВОБОДЕ

    25.03.2025

  • это совсем не...прикольно. это... прискорбно! и ведь это далеко не единственный случай- был такой гражданин...СТРОСС-КАН-напомнить,чем дело кончилось? да-пустяк,гр-н ентот всеръез предендовал на пост... президента цельной западной страны в 2012г..

    25.03.2025

  • Блаттер и Платини оправданы по делу о финансовых махинациях в ФИФА и УЕФА... ну,и? восстановлены на работе,да? кому то сильно надо было.... поставить... своих людей на этих постах в футболе,деньги ведь там крутятся немалые... и не говорите мне,что это не так-ни за что не поверю....

    25.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    ну что, мои маленькие любители демократии, вам нраица?))):laughing: побороли коррупцию?))) зажили по-новому с 1991 года?))) процветаете?))):smile:

    25.03.2025

  • Маззо

    Демократия здесь не при чем - в любой организации, ворочающей большими деньгами, будет коррупция и лоббирование интересов. Мы имеем дело с биологическим видом homo sapiens, ничего тут не поделаешь. Эти двое - без всяих сомнений - жулики еще те, но свое уже получили, поэтому дальше все это раздувать нет смысла, отсюда и вердикт.

    25.03.2025

  • sergcury

    значит кто - то за этим стоял.

    25.03.2025

  • Теплинский Теплинский

    Платини жалко. Любимый игрок детства и юности. Профессор, мог много пользы принести.

    25.03.2025

  • Теплинский Теплинский

    Тебе только этот пример на ум приходит? Есть примеры и поближе.

    25.03.2025

  • инок

    Есть более свежий пример из Румынии, где человек выиграл первый тур президентских выборов, а его взяли и арестовали...

    25.03.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Пятерные стандарты в действии. Хэйропа були....демократия такскать. :weary::thumbsdown:

    25.03.2025

  • avp1960

    В декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет... Взяли и убрали двух лиц от большой кормушки ( более 10 лет) и заменили их другими лицами.. Вот тебе и законы демократии.. За этот период оба персонажа вышли в офсайт, постарели, подурнели и никому стали не нужны..

    25.03.2025

  • инок

    Прикольно, что при этом абсолютно разрушили репутацию и карьеру обоих. И если Блаттер уже возрастной, то Платини был вполне в рабочем возрасте, мог и дальше занимать высшие посты в футболе - футболистом он был величайшим!

    25.03.2025

  • Alexey Bulatov

    И что теперь!? возвращение этих функционеров в футбол и извинения от всего мира+компенсация!?

    25.03.2025

