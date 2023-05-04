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Билялетдинов — о создании Лиги легенд: «Если удастся собрать народ, то можно поиграть»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о создании Лиги легенд.

«Я пока ничего не знаю об этом. Если наберут достаточное количество футболистов, которые еще могут бегать по полю, то почему нет. Видел ретро-матч «Динамо» Сталинград — «Спартак» в Волгограде, отлично организован. Там и ретроформа, и много зрителей. Обставлено очень интересно. Другой вопрос там, наверное, немалые затраты, а зрелищность специфическая. Скорости не те, люди все-таки не молодеют. Если это организовать, подыскать варианты по игрокам, то я готов. Кто-то может быть не в форме, кто-то не захочет участвовать. Если удастся собрать народ, то можно поиграть», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

1 мая в Волгограде состоялся ретро-матч Победы, в котором «Спартак» одержал победу над ветеранами «Динамо» и «Ротора». Позже сообщалось, что 2 июня должен пройти следующий матч Лиги легенд. В нем примут участие бывшие игроки «Крыльев Советов» и «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-o-lige-legend-esli-udastsya-sobrat-narod-to-mozhno-poigrat-248379/
Динияр Билялетдинов
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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