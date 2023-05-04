Билялетдинов — о создании Лиги легенд: «Если удастся собрать народ, то можно поиграть»

Бывший защитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о создании Лиги легенд.

«Я пока ничего не знаю об этом. Если наберут достаточное количество футболистов, которые еще могут бегать по полю, то почему нет. Видел ретро-матч «Динамо» Сталинград — «Спартак» в Волгограде, отлично организован. Там и ретроформа, и много зрителей. Обставлено очень интересно. Другой вопрос там, наверное, немалые затраты, а зрелищность специфическая. Скорости не те, люди все-таки не молодеют. Если это организовать, подыскать варианты по игрокам, то я готов. Кто-то может быть не в форме, кто-то не захочет участвовать. Если удастся собрать народ, то можно поиграть», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

1 мая в Волгограде состоялся ретро-матч Победы, в котором «Спартак» одержал победу над ветеранами «Динамо» и «Ротора». Позже сообщалось, что 2 июня должен пройти следующий матч Лиги легенд. В нем примут участие бывшие игроки «Крыльев Советов» и «Спартака».