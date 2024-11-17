Baza: академия «ПСЖ» в России должна выплатить 240 тысяч рублей получившему травму подростку

Суд обязал академию «ПСЖ» в России выплатить компенсацию юному игроку, который сломал руку во время тренировки, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Родители подростка не были согласны с тем, что это несчастный случай, и обвинили секцию в несоблюдении норм безопасности. Изначально академия предложила компенсацию в виде трех месяцев бесплатных занятий после восстановления и комплекта формы с фамилией Килиана Мбаппе на спине.

Родителей футболиста не устроило предложение организации, и они обратились в адвокатское бюро «Михальчик и партнеры ЮК», с помощью которого им удалось доказать, что академия «ПСЖ» должна нести повышенную ответственность и отвечать за безопасность детей во время занятий. Отмечается, что теперь академия должна будет выплатить подростку 240 тысяч рублей.