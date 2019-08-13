"Барселона" предлагает за Неймара права на Коутинью и 80 миллионов евро

"Барселона" все еще продолжает вести переговоры о покупке нападающего "ПСЖ" Неймара. Каталонский клуб предлагает парижанам 80 миллионов евро, а также права на нападающего Филиппе Коутинью, сообщает Le Parisien.

Ранее неоднократно сообщалось, что Неймар хочет вернуться в "Барселону". Коутинью же будет испытывать проблемы с игровой практикой из-за перенасыщенной линии атаки.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Коутиньо в прошлом сезоне сыграл 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.