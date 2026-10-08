Азербайджанская ассоциация единственной из членов УЕФА не поддержала призыв к реформе в ФИФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана стала единственным членом УЕФА, отказавшимся поддержать призыв к реформе руководства ФИФА, сообщает пресс-служба УЕФА.

8 октября в Берлине состоялась встреча представителей всех 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА, на которой, в частности, были определены направления реформирования ФИФА.

«УЕФА и все национальные ассоциации — за исключением Ассоциации футбольных федераций Азербайджана — согласовали четкое направление реформ ФИФА. Национальные ассоциации подтвердили, что утратили доверие к нынешнему руководству ФИФА. По их мнению, институциональных реформ недостаточно: ФИФА также нужно новое руководство — уважаемая и объединяющая фигура, глубоко укорененная в футболе, обладающая видением и опытом для управления, способностью завоевать доверие во всех регионах и безоговорочной приверженностью развитию, реформам, честности и независимости», — говорится в заявлении УЕФА.

Президентом ФИФА является Джанни Инфантино, который возглавляет организацию с 2016 года. Следующие выборы главы ФИФА пройдут в марте 2027-го.

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