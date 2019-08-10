"Аякс" разгромил "Эммен", "Твенте" переиграл "Гронинген"

"Аякс" одержал первую победу в сезоне, разгромив на своем поле во 2-м туре чемпионата Голландии "Эммен" (5:0). Гости потерпели второе поражение подряд.

Еще в одном матче "Твенте" на выезде был сильнее "Гронингена" (3:1).

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

2-й тур

"Аякс" – "Эммен" – 5:0 (1:0)

Голы: ван де Бек, 27 (1:0). Зиех, 47 (2:0). Тадич, 66 (3:0). Хюнтелар, 80 (4:0). Хюнтелар, 88 (5:0).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи (Дест, 53), Мартинес, Тадич (Хюнтелар, 72), Зиех, ван де Бек, Марин, Нерес (Промес, 59).

"Эммен": Телгенкамп, Бюрнет, Бейл (Пэйн, 81), Баккер, Фендорп, де Леув, Чакон, Угринич, Колар, Лаурсен, Ариас (Бос, 67).

Предупреждение: Баккер, 90+2.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

10 августа. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена".

"Гронинген" – "Твенте" – 1:3 (0:0)

Голы: Накамура, 55 (0:1). Канталапьедра, 70 – с пенальти (0:2). Доан, 84 (1:2). Вучкич, 90+6 (1:3).

Нереализованные пенальти: Канталапьедра, 16, Сирхейс, 28

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Абсалем, Итакура, Хрустич (Вармердам, 80), Лундквист, Матусива, Доан, Сирхейс (Бенсхоп, 62), Гудмундссон (Эль Ханкури, 80).

"Твенте": Дроммел, Ферхаг (Плегесуэло, 46), Схенк, Матос, Бейен, Вучкич, Эспиноса, Селахи (Абурджания, 83), Ромератоэ, Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 76).

Предупреждения: Итакура, 41. Абсалем, 46. Эспиноса, 64. Матусива, 83. Абурджания, 85.

Удаления: Лундквист, 41. Те Вирик, 45+2.

Судья: Бакс (Голландия).

10 августа. Гронинген. Стадион "Hitachi Capital Mobility Stadion".