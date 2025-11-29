Автобус с детской футбольной командой перевернулся в Челябинской области

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона. В результате аварии погибших нет, состояние шестерых детей уточняется.

ДТП с автобусом «Ютонг» произошло в субботу на 181-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, на момент происшествия в нем находились 37 человек.