«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы
15 августа 2019, 22:55
«Астана» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы в гостях разгромила «Валлетту» (4:0). В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Валлетта» (Мальта) — «Астана» (Казахстан) — 0:4 (0:2)
Голы: Муртазаев, 25 (0:1). Томасов, 37 (0:2). Муртазаев, 68 (0:3). Томасов, 89 (0:4).
Судья: Клосснер (Швейцария).
15 августа. Та Кали. Стадион «Ta' Qali National Stadium».
Счет по сумме двух матчей — 9:1
«АЕК» (Греция) — «Университатя Кр» (Румыния) — 1:1 (1:0)
Голы: Манталос, 26 (1:0). Иванов, 63 (1:1).
Судья: Бризар (Франция).
15 августа. Афины. Стадион «Спирос Луис».
Счет по сумме двух матчей — 3:1