«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы

«Астана» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы в гостях разгромила «Валлетту» (4:0). В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Валлетта» (Мальта) — «Астана» (Казахстан) — 0:4 (0:2)

Голы: Муртазаев, 25 (0:1). Томасов, 37 (0:2). Муртазаев, 68 (0:3). Томасов, 89 (0:4).

Судья: Клосснер (Швейцария).

15 августа. Та Кали. Стадион «Ta' Qali National Stadium».

Счет по сумме двух матчей — 9:1

«АЕК» (Греция) — «Университатя Кр» (Румыния) — 1:1 (1:0)

Голы: Манталос, 26 (1:0). Иванов, 63 (1:1).

Судья: Бризар (Франция).

15 августа. Афины. Стадион «Спирос Луис».

Счет по сумме двух матчей — 3:1