Ассоциация футбольных тренеров Италии потребовала временного отстранения Израиля от международных турниров

Ассоциация футбольных тренеров Италии (AIAC) обратилась к президенту Федерации футбола страны Габриэле Гравине с просьбой принять меры в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа, сообщает ANSA.

Организация намерена обратиться в УЕФА и ФИФА с требованием временно отстранить Израиль от участия в международных соревнованиях.

«Масштаб событий, происходящих на этих истерзанных территориях, требует осознания со стороны каждого и, по нашему мнению, конкретных действий, соразмерных масштабу разворачивающейся трагедии», — говорится в письме.

Сборная Италии сыграет с Израилем в квалификации чемпионата мира 2026 года. Матчи пройдут в сентябре и октябре.