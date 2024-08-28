Дзюба — о словах Кокорина про отказ «Арису»: «Отгадывайте как хотите»

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Арис».

Ранее нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что Дзюба отказался от перехода в чемпионат Кипра.

— Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в «Арис». Мы не можем понять, шутка это или нет.

— Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой, — сказал «СЭ» Дзюба в рамках T-Лиги уличного футбола.

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.