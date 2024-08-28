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Сегодня, 10:21

Дзюба — о словах Кокорина про отказ «Арису»: «Отгадывайте как хотите»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Арис».

Ранее нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что Дзюба отказался от перехода в чемпионат Кипра.

— Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в «Арис». Мы не можем понять, шутка это или нет.

— Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой, — сказал «СЭ» Дзюба в рамках T-Лиги уличного футбола.

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.

Александр Кокорин
Артем Дзюба
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
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