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«Армавир» подписал нападающего сборной Буркина-Фасо

15 августа 2019, 19:46
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Состав «Армавира» пополнил нападающий Сирим Абдул Гафар. С игроком сборной Буркина-Фасо заключено трудовое соглашение, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 21-летний футболист уже выступал в составе российских клубов за «Балтику» и «Тамбов». Тогда ему было 18 лет и на поле форвард появлялся в основном, выходя на замены. Всего в России в 19 матчах Гафар забил 4 мяча. Предыдущим клубом нападающего стал армянский «Арцах».

Дополнительная информация

http://fcarmavir.ru/news/fk-armavir-podpisal-kontrakt-s-futbolistom-sbornoi-burkina-faso

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