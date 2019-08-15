«Армавир» подписал нападающего сборной Буркина-Фасо
15 августа 2019, 19:46
Состав «Армавира» пополнил нападающий Сирим Абдул Гафар. С игроком сборной Буркина-Фасо заключено трудовое соглашение, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 21-летний футболист уже выступал в составе российских клубов за «Балтику» и «Тамбов». Тогда ему было 18 лет и на поле форвард появлялся в основном, выходя на замены. Всего в России в 19 матчах Гафар забил 4 мяча. Предыдущим клубом нападающего стал армянский «Арцах».
ФК «Армавир» и нападающий сборной Буркина-Фасо Сирима Абдул Гафар подписали трудовое соглашение.https://t.co/2oRIbA1aJg#впередармавир #фкармавир #FCA #fcarmavir pic.twitter.com/vNak3oHDSa— ФК «Армавир» (@fcarmavir) August 15, 2019
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http://fcarmavir.ru/news/fk-armavir-podpisal-kontrakt-s-futbolistom-sbornoi-burkina-faso