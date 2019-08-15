«Армавир» подписал нападающего сборной Буркина-Фасо

Состав «Армавира» пополнил нападающий Сирим Абдул Гафар. С игроком сборной Буркина-Фасо заключено трудовое соглашение, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 21-летний футболист уже выступал в составе российских клубов за «Балтику» и «Тамбов». Тогда ему было 18 лет и на поле форвард появлялся в основном, выходя на замены. Всего в России в 19 матчах Гафар забил 4 мяча. Предыдущим клубом нападающего стал армянский «Арцах».