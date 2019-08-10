"Армавир" переиграл "Чайку" в матче ФНЛ

"Армавир" одолел "Чайку" в матче 7-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ со счетом 2:1. При этом в дополнительное время гости не сумели реализовать пенальти.
Хозяева одержали вторую победу в сезоне и набрали 8 очков, поднявшись на 10-е место. "Чайка" с 6-ю очками находится на грани зоны вылета.
Олимп – ФНЛ
7-й тур
"Армавир" – "Чайка" (Песчанокопское) – 2:1 (1:0)
Голы: Безлихотнов, 39 – с пенальти (1:0). Машнев, 64 (1:1). Калмыков, 67 (2:1).
Нереализованный пенальти: Подбельцев, 90+4 (вратарь)
"Армавир": Матюша, Кутин, Концедалов, Тен, Мирошниченко (Хайруллов, 68), Лусикян, Безлихотнов (Поляков, 61), Гурфов, Замалиев, Калмыков (Клопков, 88), Иванченко (Рзаев, 62).
"Чайка" (Песчанокопское): Арапов, Вяткин, Дубовой, Бычков, Демченко (Хохлачев, 77), Коржунов (Ахъядов, 46), Леонтьев (Карташов, 53), Глушков (Васильев, 71), Подбельцев, Белоус (Коротаев, 60), Машнев.
Предупреждения: Тен, 13. Лусикян, 25. Бычков, 34. Леонтьев, 45+1. Машнев, 66. Гурфов, 82. Коротаев, 86. Васильев, 86.
Судья: Куликов (Саранск).
10 августа. Армавир. Стадион "Юность".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/