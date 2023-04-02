Ари: «Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство»

Бывший форвард «Краснодара» и сборной России Ари высказался о натурализации иностранных футболистов в России.

«Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство. Это просто замечательно! Например, Малком, Клаудиньо и Промес — самые сильные игроки в России сейчас. В целом очень хорошо, что футболистов натурализуют. Это помогает футболу в стране развиваться и повышает его уровень», — приводит Sport24 слова Ари.

В конце февраля бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.