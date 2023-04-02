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Ари: «Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Краснодара» и сборной России Ари высказался о натурализации иностранных футболистов в России.

«Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство. Это просто замечательно! Например, Малком, Клаудиньо и Промес — самые сильные игроки в России сейчас. В целом очень хорошо, что футболистов натурализуют. Это помогает футболу в стране развиваться и повышает его уровень», — приводит Sport24 слова Ари.

В конце февраля бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-02-ari-kazhdyy-raz-raduyus-kogda-inostrannyye-futbolisty-poluchayut-rossiyskoye-grazhdanstvo
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И В Н П +/- О
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Кр. Советов – Оренбург
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