Аргентина и Бразилия прошли в следующий этап олимпийского отбора

Определились две сборные, прошедшие во второй этап отборочного турнира Олимпиады-2020 в Южной Америке. В финальном раунде за две путевки на Игры точно поспорят Аргентина и Бразилия, занявшие лидирующие места в группах A и B.

Еще две путевки в финальный раунд отбора будут разыграны в последнем туре.

Финальный раунд пройдет в формате группового турнира с 3 по 9 февраля. В Токио поедут две лучшие команды по итогам отбора.

На данный момент известно 12 участников футбольного турнира Олимпиады из 16. Осталось определить две команды от Южной Америки и две — от КОНКАКАФ.

Мужской турнир Олимпиады пройдет с 23 июля по 8 августа.