Антонио Конте и «Интер» договорились о дальнейшем сотрудничестве

Официальный сайт «Интера» сообщает, что Антонио Конте и дальше будет тренировать миланский клуб.

В среду, 25 августа, состоялась встреча руководства клуба с 51-летним Конте, в рамках которой стороны обсудили дальнейшую стратегию развития клуба и договорились о сотрудничестве.

Ранее СМИ сообщали, что у тренера и руководства возникло много разногласий.

В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в чемпионате Италии, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье» (2:3).