Канчельскис — о драке в баре: «Со мной все хорошо. Заявление на обидчика в полицию написал»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» новость, что его избили в московском баре после финала Евро-2024.

По сведениям Mash, 55-летний специалист был избит после того, как напал на одного из посетителя заведения. Сотрудники бара не смогли привезти Канчельскиса в чувства и вызвали скорую помощь. Медики оказали ему помощь на месте и не стали прибегать к госпитализации.

«Сейчас со мной все хорошо. В больницу меня не забирали, иначе не мог бы сейчас с вами говорить. Из-за чего произошла драка? Небольшой конфликт, столкнулись интересами после финального матча Евро, хочу отметить, что конфликт случился не из-за футбольного матча. Но это наше личное, заявление на своего обидчика в полицию я написал. А что будет дальше, не хочется это афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис возглавлял «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана. Также специалист работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре». В качестве игрока Канчельскис выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», а также за шотландский «Рейнджерс».