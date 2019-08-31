Андреа Страмаччони не выпускают из Ирана
16:58
Главный тренер иранского «Эстегляля» Андреа Страмаччони не может покинуть страну из-за проблем с визой, сообщает Corriere dello Sport. Специалист находится в контакте с итальянским посольством, чтобы решить эту проблему.
В чемпионате Ирана наступила двухнедельная пауза, которой Страмаччони хотел воспользоваться, чтобы отдохнуть на родине. В первых двух турах «Эстегляль» добыл всего 1 очко и занимает 12 место в чемпионате Ирана.
Напомним, что ранее 43-летний специалист работал в «Интере», «Удинезе», «Панатинаикосе» и пражской «Спарте».
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