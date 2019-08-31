Андреа Страмаччони не выпускают из Ирана

Главный тренер иранского «Эстегляля» Андреа Страмаччони не может покинуть страну из-за проблем с визой, сообщает Corriere dello Sport. Специалист находится в контакте с итальянским посольством, чтобы решить эту проблему.

В чемпионате Ирана наступила двухнедельная пауза, которой Страмаччони хотел воспользоваться, чтобы отдохнуть на родине. В первых двух турах «Эстегляль» добыл всего 1 очко и занимает 12 место в чемпионате Ирана.

Напомним, что ранее 43-летний специалист работал в «Интере», «Удинезе», «Панатинаикосе» и пражской «Спарте».