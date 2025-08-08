Футбол
8 августа, 09:00

Алешин рассказал, из-за чего Бесков возненавидел Численко

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности конфликта тренера Константина Бескова и полузащитника Игоря Численко.

— Мы слышали, вспыхнул у Численко роман с Валерией Николаевной. Поэтому Бесков его и невзлюбил.

— У Валерии Николаевны с кем только романов не случалось. Но не с Численко. Игорь дружил с артистом из ансамбля Моисеева, Борисом Петровым. Вот у него с Валерией Николаевной были отношения. А Численко давал им ключ от своей квартиры.

— Бесков прознал?

— Да. Из-за Петрова Игоря и возненавидел. У Численко была необычайно красивая девушка — Ольга Чернышева, одна из популярнейших манекенщиц Москвы. Потом стала его женой, и ей Число не изменял.

— Это не она ли одно время была подругой Игоря Нетто?

— Совершенно верно.

— Ничего не меняется с годами.

— Я с ней беседовал. Очень одаренная женщина. Писала стихи — и на русском, и на английском языке. Книжку мне свою подарила.

Павел Алешин стал героем &laquo;Разговора по&nbsp;пятницам&raquo;.
Игорь Численко
Константин Бесков
