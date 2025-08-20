Аленичев, Титов, Олич, Майкон, Кураньи и Бруну Алвеш примут участие в «Кубке Легенд» — 2025

20 и 21 сентября 2025 года во Дворце спорта «Мегаспорт» в 17-й раз пройдет международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко.

За главный трофей будут бороться 6 команд: Сборная мира, Легенды Европы, Легенды Азии, Легенды Турции, Легенды Сербии и Легенды России. Жеребьевка турнира состоится в начале сентября.

Как сообщает пресс-служба турнира, за Легенд России сыграют Александр Филимонов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Головской, Денис Глушаков и Павел Погребняк.

За сборную Мира и Легенд Европы выступят: Майкон (Бразилия) — экс-игрок «Интера», «Ромы» и сборной Бразилии, победитель Лиги чемпионов и четырехкратный чемпион Италии, двукратный победитель Кубка Конфедераций и Кубка Америки; Бруну Алвеш (Португалия) — экс-игрок «Порту», «Зенита» и сборной Португалии, чемпион Европы 2016 года; Ивица Олич (Хорватия) — экс-игрок ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии, обладатель Кубка УЕФА, чемпион Хорватии, России и Германии; Кевин Кураньи (Германия) — экс-игрок «Шальке», «Динамо» (Москва) и сборной Германии, серебряный призер чемпионата Европы 2008 года.