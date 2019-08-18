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Алексис Санчес на следующей неделе пройдет медобследование для «Интера»

19:45
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в «Интер». В начале следующей недели 30-летний чилиец прилетит в Италию для прохождения медосмотра, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ожидается, что он прибудет в Милан во вторник.

«Интер» планирует взять нападающего в аренду с последующим правом выкупа. Контракт Санчеса с «МЮ» рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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