Алексис Санчес на следующей неделе пройдет медобследование для «Интера»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в «Интер». В начале следующей недели 30-летний чилиец прилетит в Италию для прохождения медосмотра, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ожидается, что он прибудет в Милан во вторник.

«Интер» планирует взять нападающего в аренду с последующим правом выкупа. Контракт Санчеса с «МЮ» рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.