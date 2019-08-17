Александр Соболев: «Интерес ЦСКА? Никаких предложений не было»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, возглавляющий список бомбардиров чемпионата России, дал понять, что, скорее всего, не покинет самарский клуб этим летом.
— Вы в курсе, что во время матча «Ростов» — «Крылья» за вами следили скауты «Галатасарая»?
— Никак не воспринимал эту информацию. В СМИ много чего пишут. Если честно, даже как-то не обратил на это внимание.
— Есть вероятность, что уже летом вы уйдете из «Крыльев»? Интерес к вам наверняка имеется.
— Думаю, что не уйду.
— Почему?
— Никуда пока не собираюсь. Меня все устраивает в «Крыльях»
— Правда, что вами серьезно интересовался ЦСКА и рассматривал вас в качестве возможной замены Чалову?
— Это опять же слухи. Никаких предложений не было.
— В прошлом интервью вы сказали, что в будущем готовы играть даже в предпоследней команде английской премьер-лиги. «Кристал Пэлас» — приемлемый вариант?
— Да, конечно. Мечта поиграть в Англии жива. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью с Александром Соболевым читайте скоро в «СЭ»