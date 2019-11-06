Александр Кержаков: «Никаких исков ни на кого не подавал»

Бывший форвард «Зенита» и старший тренер сборной России U-17 Александр Кержаков сообщил, что не подавал иск на первую жену Марию Голову.

— На протяжении долгого времени проходили судебные заседания, а пару месяцев назад были вынесены судебные решения и по поводу задолженности, и по поводу размера алиментов. И уже эти судебные решения та сторона обжалует. Я никаких исков ни на кого не подавал, — цитирует Кержакова 78.ru.

Ранее сообщалось, что Кержаков подал три иска на бывшую супругу. Он хочет приостановить выплату алиментов, частично освободить себя от уплаты долгов по алиментам с 13 до 4 миллионов рублей и снизить их размер с 300 тысяч до 43 тысяч в месяц.