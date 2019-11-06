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Александр Кержаков: «Никаких исков ни на кого не подавал»

18:32
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Бывший форвард «Зенита» и старший тренер сборной России U-17 Александр Кержаков сообщил, что не подавал иск на первую жену Марию Голову.

— На протяжении долгого времени проходили судебные заседания, а пару месяцев назад были вынесены судебные решения и по поводу задолженности, и по поводу размера алиментов. И уже эти судебные решения та сторона обжалует. Я никаких исков ни на кого не подавал, — цитирует Кержакова 78.ru.

Ранее сообщалось, что Кержаков подал три иска на бывшую супругу. Он хочет приостановить выплату алиментов, частично освободить себя от уплаты долгов по алиментам с 13 до 4 миллионов рублей и снизить их размер с 300 тысяч до 43 тысяч в месяц.

Дополнительная информация

https://78.ru/news/2019-11-06/ya_nikakih_iskov_ne_podaval_kerzhakov_o_sudebnih_razbiratelstvah_s_bivshei_zhenoi

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