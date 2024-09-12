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Дюков: «Традиции и престиж «Кожаного мяча» придадут участникам дополнительный стимул»

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал проведение финального раунда Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» в «Лужниках».

«В этом году соревнования проходят под эгидой «Кожаного мяча». Это старейший не только футбольный, но и спортивный детский турнир, который отмечает свое шестидесятилетие. Основателем этого турнира был Лев Иванович Яшин, наш легендарный вратарь. Большое количество известных футболистов, как советских, так и российских, прошли школу «Кожаного мяча».

Уверен, что традиции и престиж «Кожаного мяча» придадут участникам дополнительный стимул, чтобы проявить все свои способности и навыки.

Всего в турнире сыграли 200 тысяч школьников. Тем, кто сегодня здесь, осталось сделать решающий шаг, чтобы доказать, что именно их команда — самая сильная в России! Желаю им удачи, а также получить яркие эмоции от матчей и пребывания здесь, в Москве», — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

В общей сложности в финальном этапе первенства принимают участие более 2000 участников из 59 регионов страны. 

В период с 12 по 14 сентября играют команды в возрасте до 13 лет. С 19 по 21 сентября будут соревноваться подростки до 15 лет. Все матчи проходят на полях СК «Лужники».

Источник: Официальный сайт РФС
Футбол
РФС
Александр Дюков
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