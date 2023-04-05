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Сегодня, 13:08

Чеферина в третий раз избрали президентом УЕФА. Он был единственным кандидатом

Александер Чеферин во второй раз переизбран на пост президента УЕФА
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Александер Чеферин в третий раз избран на пост президента УЕФА. Голосование состоялось на 47-м конгрессе организации, который проходит в Лиссабоне (Португалия).

Кандидатура Чеферина была единственной выставленной на выборы. 55-летний словенец будет занимать свой пост еще четыре года.

Александер Чеферин — седьмой президент в истории УЕФА, он занял должность в сентябре 2016 года и переизбирался на нее в феврале 2019 года.

Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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4
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 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
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 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 21 2 11 8 27-39 17
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