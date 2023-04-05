Чеферина в третий раз избрали президентом УЕФА. Он был единственным кандидатом

Александер Чеферин во второй раз переизбран на пост президента УЕФА

Александер Чеферин в третий раз избран на пост президента УЕФА. Голосование состоялось на 47-м конгрессе организации, который проходит в Лиссабоне (Португалия).

Кандидатура Чеферина была единственной выставленной на выборы. 55-летний словенец будет занимать свой пост еще четыре года.

Александер Чеферин — седьмой президент в истории УЕФА, он занял должность в сентябре 2016 года и переизбирался на нее в феврале 2019 года.