Александер Чеферин: «ВАР — это какой-то бардак, но пути назад нет»
14:16
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об отрицательном отношении к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).
- Это какой-то бардак, — цитирует Чеферина Mirror. - Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья и вам кричат 80 тысяч человек на стадионе, именно вы должны принять верное решение по определенному эпизоду, а не кто-то другой где-нибудь в Лондоне или Берлине.
Я не фанат. Был очень скептично настроен к ВАР, сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но пути назад нет.
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