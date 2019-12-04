Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об отрицательном отношении к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

- Это какой-то бардак, — цитирует Чеферина Mirror. - Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья и вам кричат 80 тысяч человек на стадионе, именно вы должны принять верное решение по определенному эпизоду, а не кто-то другой где-нибудь в Лондоне или Берлине.

Я не фанат. Был очень скептично настроен к ВАР, сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но пути назад нет.

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