Алдонин: «Матчи легенд с участием европейских клубов? Прекрасно, но пока, увы, невозможно»

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» оценил популярность футбола в России.

— «Лига легенд» также показывает неравнодушие болельщиков. Они с удовольствием собираются на матчи тех, кто уже повесил бутсы на гвоздь. Ажиотаж есть. Шикарный матч был в Белоруссии, посетили Хатынь. Дела делаются, регулярно ездим в регионы. Все время проводятся мастер-классы во всех регионах нашей страны.

— Как вы считаете, применительно к «Лиге легенд»: возможно ли в будущем сыграть с легендами какого-то европейского клуба?

— Сейчас обкатываем ситуацию, набираемся опыта с точки зрения организации подобных матчей. Мне кажется, это было бы прекрасно. Но сейчас эта идея выглядит невыполнимой. Думаю, пройдет время и это может стать возможным. Главное нам оставаться в хорошей форме. В матчах с «Зенитом» и сборной Белоруссии все было по качеству и темпу живо. Болельщикам понравилось, многие отмечали, что сам процесс неплохо смотрится.

20 сентября легенды ЦСКА одержали победу над легендами «Зенита» со счетом 3:1 в ретро-матче памяти известного тренера Павла Садырина. Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.